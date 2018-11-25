ضربات جوية قرب إدلب لأول مرة منذ الاتفاق على منطقة عازلة

أخبار الآن | ادلب - سوريا (المرصد السوري)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية قصفت منطقة خاضعة للمعارضة في شمال غرب سوريا لأول مرة منذ اتفاق روسيا وتركيا على إقامة منطقة عازلة في سبتمبر أيلول.

وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن الضربات كانت على ضواح إلى الغرب من مدينة حلب قرب محافظة إدلب.

الى ذلك أصيب عشرات الأشخاص في مدينة حلب السورية شمالي البلاد في قصف لمقاتلي المعارضة مما تسبب في حدوث حالات اختناق، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف لقوات النظام على إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وقال المرصد إن امرأتين وسبعة أطفال لقوا حتفهم في بلدة جرجناز بمحافظة إدلب التي اتفقت روسيا وتركيا على إقامة منطقة عازلة فيها.



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