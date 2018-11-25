هطول أمطار غزيرة على الرياض والشرقية

أخبار الآن | الرياض- السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم , هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض ،والشرقية وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة واجزاء من الحدود الشمالية مع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة .

هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية تعليق الدراسة بسبب الاحوال الجوية ، ونشرت قائمة بالمؤسسات التعليمية كافة .

ووجه المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة ليوم الأحد في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية وبالتشاور مع الجهات المعنية وما رأته اللجنة المركزية لتعليق الدراسة بالوزارة.

هذا وأعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة في الجامعة وفروعها في محافظتي الكامل وخليص نظراً للحالة المطرية وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وانطلاقا من التحذيرات الصادرة عن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة.

وأيضاً قررت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعليق الدراسة بالجامعة الأحد، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة وما يترتب على ذلك، وبناءً على التحذيرات التي صدرت من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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