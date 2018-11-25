غارة تقتل قائد جيش العسرة لدى داعش في دير الزور

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (خاص - حسام الأحبابي)

أكدت مصادر خاصة لأخبار الآن أن غارة جوية نفذها التحالف الدولي على معاقل التنظيم في دير الزور شرقي سوريا أسفرت عن قتل ما يُعرف بقائد جيش العسرة في التنظيم "مهند سعد محمد" المكنى "أبو عبدالرحمن الراوي".

و أوضحت المصادر أن قصفا جويا لطائرات التحالف الدولي استهدف تجمعا لمسلحي داعش قرب بلدة "الباغوز" أثناء تقدمهم صوب بلدة البحرة شرقي الفرات ما أدى الى قتل 6 من مسلحي التنظيم إضافة الى الراوي.

و تابعت المصادر أن المكنى "أبو عبدالرحمن الراوي كان قائدا عسكريا ميدانيا وشارك في أغلب المعارك التي خاضها داعش لاسيما في الآونة الأخيرة بمواجهة قوات سوريا الديمقراطية "كسد" المدعومة من التحالف الدولي في شرق الفرات.

و أضافت المصادر الخاصة لأخبار الآن أن الراوي تولى قيادة جيش العسرة في التنظيم و تم منحه صلاحيات ميدانية واسعة من قبل قيادة داعش لمواجهة تقدم قوات سوريا الجيمقراطية قبل أن يتم قتله بالغار الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي, مشيرة الى أنه مسؤول عن آلاف الجرائم في مناطق ريف دير الزور.

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