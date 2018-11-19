برهم صالح: محاربة الإرهاب تستوجب حماية سيادة العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)



قال الرئيس العراقي برهم صالح إن محاربة الإرهاب تستوجب حماية سيادة العراق.



تصريحات صالح تأتي في اعقاب زيارة للمملكة العربية السعودية التقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان حيث جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وكتب صالح في تغريدة على حسابه بتويتر ان زيارة حافلة بلقاءات مثمرة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية. ستُتابِع حكومتا العراق والمملكة مشاريع مجدية للشعبين في قطاعات الطاقة والاستثمار".

وتابع الرئيس العراقي "استحقاق الإعمار والخدمات في العراق الخارج لتوه من محاربة الإرهاب يستوجب حماية سيادته وتمتين علاقاته مع عمقه العربي وجواره الإسلامي".

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم الاثنين، الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض، السبت، الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

اقرا:

إيران تحذر العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية