الحكومة اليمنية تعلن رسمياً مشاركتها بمحادثات السويد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الحكومة اليمنية مشاركتها في محادثات السلام التي تحاول الأمم المتحدة عقدها في السويد خلال الأسابيع المقبلة، لإنهاء النزاع.

وقالت وزارة الخارجية في السلطة المعترف بها دولياً في بيان نشرته وكالة "سبأ" إن الحكومة أكدت في رسالة وجهتها إلى مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفثس أنها سترسل وفداً لتمثيلها في المفاوضات.

ودعت الحكومة في رسالتها الأمم المتحدة إلى الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط

وطالبت باتخاذ "موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد".

ويسعى غريفثس إلى عقد محادثات سلام جديدة في السويد خلال الأسابيع المقبلة، بدعم من دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقد أعلن غريفثس أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة أنّ الحكومة اليمنية، والحوثيين المدعومين من إيران، أظهروا "التزاما متجدّداً" بالعمل على حل سياسي وقدّموا "ضمانات مؤكدة" بأنهم سيشاركون في المحادثات.

وجاء تأكيد الحكومة اليمنية مشاركتها في المفاوضات في وقت دعا القيادي رفيع المستوى في صفوف الانقلابيين محمد علي الحوثي إلى وقف إطلاق الصواريخ "بهدف دعم جهود الأمم المتحدة".

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