الحوثي يحتجز مئات العمال في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتجزت ميليشيات الحوثي منذ أسبوعين المئات من عمال مصانع يمنيين في الحديدة، ومنعتهم من المغادرة لاستخدامهم كدروع بشرية، وفقا لما كشفته وسائل إعلام. وكان الجيش اليمني قد نجح في اقتحام دفاعات ميليشيات الحوثي في مدينة الصالح بالحديدة، فيما لجأ عناصر الميليشيات إلى التحصن في مصانع صوامع الغلال بالميناء.



وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قدم بلاغاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، كشف فيه عن قيام ميليشيات الحوثي بقصف مصانع الألبان في الحديدة. ومن جانبه، قال المركز الإعلامي للجيش إن الميليشيات تستهدف المصانع بصواريخ وقذائف الهاون وتواصل تدميرها للبنية التحتية.

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