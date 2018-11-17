الجيش اليمني يقتحم دفاعات الحوثي في الصالح بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قام الجيش اليمني باقتحام دفاعات ميليشيات الحوثي في مدينة الصالح بالحديدة، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن لجوء الميليشيات إلى التحصن في مصانع صوامع الغلال بالميناء.

ومن جانبه، قال المركز الإعلامي للجيش إن الميليشيات تستهدف المصانع بصواريخِ وقذائفِ الهاون وتواصل تدميرها للبنية التحتية.

وإلى ذلك، أكد قائد عسكري أن أكثر من 40 حوثيا بينهم قياديونَ ميدانيون لقوا مصرعهم وأصيب آخرون خلال اليومين الماضيين في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، مشيراً إلى أن الميليشيات حاولت استعادة مواقع كانت قد خسرتها في وقت سابق بالجبهة، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولات.

هذا وساندت طائرات الأباتشي الجيش في المعارك، واستهدفت تعزيزات الميليشيات ما أدى إلى تدمير أربع آليات قتالية ومدفعين.

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