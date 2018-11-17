ميليشيات الحوثي تقتحم منازل نائب برلماني باليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اقتحمت ميليشيات الحوثي اليوم ، منزل النائب البرلماني وعضو الوفد المفاوض في الحكومة اليمنية عثمان مجلي في صنعاء.

وقال مجلي لوسائل إعلام، "إن عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثي اقتحمت منازله في صنعاء وقامت بتكسيرها، ونهبت محتوياتها".

وعد مجلي أن عملية الاقتحام بمثابة رسالة واضحة من مليشيات الحوثي، بأنها غير مهتمة للجهود ومساعي السلام الرامية إلى إيجاد حلول سياسية واضحة بشأن الأوضاع في اليمن.

ومجلي، يعتبر عضواً في وفد الحكومة المفاوض في جميع جولات المشاورات التي عقدت منذ بداية العمليات العسكرية.

وقال مجلي، إن هذه التصرفات ناجمة عن حالة هيستيريا تعاني منها المليشيات في اليمن، في إشارة لهرائمها المتحة في مختلف الجبهات اليمنية.



وأضاف النائب البرلماني: "هه التصرفات تعبر عنها المليشيات بعمليات الاعتقالات ضد السكان في الحديدة واقتحام منازل الخصوم لها في صنعاء، والاعتداء على الممتلكات والمنشآت الاقتصادية".

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