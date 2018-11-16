التحالف: تسهيلات المنظمات الإغاثية في اليمن مستمر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية، الجمعة، عن استمرار تقديم التسهيلات والتصاريح لتحرك المنظمات الأممية والإغاثية داخل اليمن.

وأضاف بيان التحالف أنه تم إصدار 125 تصريحاً لمنظمات الأمم المتحدة، 24 تصريحاً للصليب الاحمر، 5 تصاريح لأطباء بلا حدود و3 تصاريح لمركز الملك سلمان وذلك خلال الـ 72 ساعة الماضية .

وأكد التحالف، أن انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي الإنساني يتعمد إعاقة عمل المنظمات الإغاثية

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الخميس، أن الميليشيات الحوثية عطلت دخول وتفريغ خمس سفن في ميناء الحديدة وسفينة في ميناء الصليف، محذراً من أن سلوك الانقلابيين سيؤثر على معيشة وصحة الشعب اليمني.

وذكر التحالف أنه أصدر 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية.

كما بيّن أن 5 سفن تتواجد في ميناء الحديدة، و5 تنتظر الدخول للميناء منذ أكثر من شهر.

اقرأ أيضا:

قرار أممي جديد يدين الصواريخ الحوثية