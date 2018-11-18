الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في تعز

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي، السبت، من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وتمكنت خلاله من تحرير قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمدادات الميليشيا الانقلابية الرابط بين الكدحة ومقبنة.

وفي مديرية مقبنة، تمكنت القوات الشرعية من تحرير تبة سعدة، وتبة الراعي وقرية القوز جنوب منطقة قهبان بمديرية مقبنة، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

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