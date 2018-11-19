إقتتال بين فصائل معارضة في عفرين شمال سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت مدينة عفرين في شمال سوريا ليلة الأحد على الاثنين اقتتالاً بين فصائل معارضة أسفر عن قتل 25 مسلحا, على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب مدير المرصد رامي عبدالرحمن فإن فصائل سورية معارضة تتنازع للسيطرة على كامل عفرين وصراع على النفوذ محليا وسط حالة من الذعر في صفوف المدنيين.

وأفاد عبد الرحمن عن "اشتباكات عنيفة مستمرة تدور في أحياء عدة داخل مدينة عفرين". وتأتي المواجهات وفق عبد الرحمن "بعد تمرّد أحد الفصائل على قرارات عدة، عدا عن اتهامه بارتكاب انتهاكات في المدينة". وتحدّث سكّان في مدينة عفرين الشهر الماضي عن مضايقات واسعة يعانون منها، تدفعهم إلى ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلاّ في حالة الضرورة.

ووثّقت الأمم المتحدة ومنظّمات حقوقيّة عدّة، حصول انتهاكات واسعة وعمليات نهب وخطف مقابل فدية، عدا عن منع السكان من التوجّه إلى حقولهم الزراعية وفرض الإتاوات عليهم. وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.

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