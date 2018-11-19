داعش ينسحب من تلول الصفا بالسويداء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انسحب المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من قلب منطقة جبلية في جنوب شرق سوريا بعد احتلال دام أكثر من ثلاثة أشهر حسبما قال مقاتلون من المعارضة وسكان الأحد.

ويأتي انسحاب عناصر داعش الذين كانوا يتحصنون في جبال تلول الصفا الواقعة بشرق محافظة السويداء ، مع اقتراب دبابات النظام السوري المدعومة بغارات جوية عنيفة من آخر معاقلهم.

وقال زعماء محليون في مدينة السويداء، إن قوات النظام تكبدت خسائر فادحة خلال محاولات استمرت أسابيع للتقدم في عمق تلك المنطقة الجبلية البركانية التي أدت أرضها الوعرة إلى جعلها منذ فترة طويلة ملاذا مثاليا لداعش.

ويتزامن ذلك مع قيام الجيش العراقي بتكثيف وجوده على الشريط الحدودي مع سوريا ، ويأتي هذا الإجراء بعد سيطرة مسلحي التنظيم على مواقع جديدة بمحافظة دير الزور السورية، بالقرب من الحدود مع العراق.

ورداً على هذه التطورات أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد الماضي، قوات بلاده بتأمين الحدود "بشكل كامل" مع سوريا.

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجساً لبغداد منذ سنوات طويلة؛ حيث كانت منفذاً لتدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" في السابق، ولاحقاً مسلحي تنظيم "داعش".

إقرأ أيضاً:

تحركات للجيش العراقي لصد داعش على حدود سوريا