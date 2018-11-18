تحركات للجيش العراقي لصد داعش على حدود سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تواصل القوات العراقية ملاحقاتها لمسلحي داعش في الموصل، فقد أعلنت بغداد اعتقال أعداد من مسلحي التنظيم في المدينة

يتزامن ذلك مع قيام الجيش العراقي بتكثيف وجوده على الشريط الحدودي مع سوريا ، ويأتي هذا الإجراء بعد سيطرة مسلحي التنظيم على مواقع جديدة بمحافظة دير الزور السورية، بالقرب من الحدود مع العراق.

ورداً على هذه التطورات أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد الماضي، قوات بلاده بتأمين الحدود "بشكل كامل" مع سوريا.

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجساً لبغداد منذ سنوات طويلة؛ حيث كانت منفذاً لتدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" في السابق، ولاحقاً مسلحي تنظيم "داعش".

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