داعش يقر بعدم درايته مسبقاً بعمليات إرهابية تبنى مسؤوليتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أقر تنظيم داعش من خلال صحيفة النبأ التي يُصدرها، بأن كثيراً من الهجمات الإرهابية التي وقعت فى مناطق مختلفة، ونفذها من ُيسمون الذئاب المنفردة، لم يكن لديها تنسيق مسبق أو اتصال مستمر بقيادات التنظيم.

وأشارت فقرة في الصحيفة تعليقًا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في ميلبورن الأسترالية، إلى أن منفذ حادث الطعن لم يلتق ِ بزعماء ِ داعش أو أي ٍ من أفراده، كما لم يتلق َ أي تدريب أو تمويل، وإنما اعتنق فكر تنظيم داعش.

وبصورة تُبرز عدم دراية التنظيم بتلك العمليات، أ ُشير في إحدى المقالات في صحيفة النبأ باستخدام تعبير "أبلغتنا وسائل الإعلام"، وذلك تعقيباً على الحادث الإرهابي.

وأوضح باحثون بأن هذا الأمر غير مستغرب، حيث ينتهز التنظيم المتطرف أي عمليات إرهابية حول العالم وينسبها لنفسه ، فيما يري الباحثون بأن ذلك يطرح ضعف الوضع الحالي لداعش، حيث لم يظهر من قبل عن إفتقار التنظيم للمعلومات لديه حول العمليات الإرهابية أو حتي الإتصال بمنفذيها .

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