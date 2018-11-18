تابعوا كيف تقضي المجموعات الارهابية على بعضها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في أحدث اصدارات صحيفة النبأ الاسبوعية التابعة لداعش، هدد التنظيم جماعة الشباب الصومالية فرع تنظيم القاعدة شرقي إفريقيا، بمعارك وشيكة بعد أن اتخذت القاعدة قرارًا باستئناف القتال للقضاء على داعش في الصومال.

التنظيم في إصداره الأخير على الانترنت قال إنه لا يشكو من الضعف، لكن هذا الإعلان يأتي لتعريف الموالين له في الصومال، بما فعله فرع القاعدة، مشيرا إلى أن الرد سيكون قريبا.

وكانت صحيفة النبأ سردت سلسلة من الأحداث الأخيرة التي قتل فيها عدد من أعضاء تنظيم داعش أو اعتقلتهم جماعة الشباب، بما في ذلك مقاتل أجنبي من جماعة سويحلي.

كما نشرت الصحيفة بالتفصيل كيفية تتعامل جماعة الشباب مع أعضاء التنظيم في سجونها، حيث تعرض كثيرٌ منهم للتعذيب أو القتل قبل الوصول إلى السجن، وذلك نقلا عن روايات أعضاء أو أقارب أعضاء تنظيم داعش في الصومال الذين اغتيلوا مؤخراً من قبل جماعة الشباب.

وبحسب تقييم لمجلة لونغ وور بعنوان (جماعة الشباب تعدم الجواسيس المزعومين جنوبي الصومال)، فإن ما نقلته صحيفة النبأ صحيح، إذ تواصل جماعة الشباب الإعلان عن إعدامها لأعضاء تنظيم داعش وجواسيس أجانب.

وقالت لونغ وور إن جماعة الشباب تقوم بحركات "استباقية"، مثل السجن وقتل المنشقين المحتملين خشية من انشقاقات جديدة في صفوفها "مثل تلك التي حدثت منذ ثلاث سنوات، والتي أسفرت عن إنشاء ما يسمى بـ "ولاية الصومال".

وبالرغم من محاولات جماعة الشباب منع تنظيم داعش من توسيع نفوذه في الصومال، إلا انها لم تتمكن من تعطيل عمليات التنظيم كليا. فوفقًا للبيانات التي جمعتها مجلة لونغ وور فإن تنظيم داعش في الصومال أعلن عن 96 هجوم إرهابي في الصومال منذ أبريل 2016.

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