عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب الكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ناشدت لجنة الدفاع المدني بوزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والوافدين عدم الخروج من منازلهم في الوقت الراهن إلا للضرورة نظرا لعدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت استئناف حركة الملاحة البحرية في مينائي الشويخ والدوحة بعد توقف مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت المؤسسة قائلة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن "حركة الملاحة في ميناء الشعيبة لا تزال متوقفة مؤقتا حتى تتحسن العوامل الجوية وتكون في الحدود الآمنة لسلامة الملاحة".

وأعلنت المؤسسة الأربعاء توقف حركة الملاحة في الموانئ الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة.

وشهد البلد الخليجي في الأيام القليلة الماضية موجة من الطقس السيء دفعت مجلس الوزراء الكويتي إلى تعطيل العمل في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء.

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