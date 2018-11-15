استئناف الرحلات الجوية بمطار الكويت الدولي



أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف الرحلات الجوية بمطار الكويت الدولي، بعد أن تسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطار الكويت الدولي، في تعليق كافة رحلات الطيران.

وقالت الخطوط الجوية عبر "تويتر" إن استئناف الرحلات جاء بعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أعلنت تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولى احترازياً، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة، والدمام، ودبى، نظراً إلى التقلبات الجوية التي حصلت، وكثافة الأمطار التي أثرت على الرؤية والحركة.

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ومنذ الثلاثاء، تشهد الكويت حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق.

وتشير التنبؤات الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى صباح الجمعة، على أن تتحسن تدريجياً ما قبل فترة الظهيرة

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