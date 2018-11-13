الحريري: حزب الله اتخذ قرارا بتعطيل تشكيل الحكومة

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكد رئيس الوزراء اللبناني ، سعد الحريري، أن تشكيل الحكومة اصطدم بحاجز كبير، وهو قرار حزب الله بتعطيل تشكيل الحكومة، كاشفا أن التشكيلة جاهزة وأن على الجميع تحمل مسؤولياته. وشدد الحريري على أنه لن يشكل الحكومة على قاعدة الرضوخ، مؤكدا أنه لن يقبل فرض وزراء بتعيينهم على التشكيلة. وألمح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف إلى أن البعض راهن على أن القوات اللبنانية ستعطل التشكيل، وهو ما لم يحدث.

وقال الحريري إنه اتخذ قرارات لا يقبلها تيار "المستقبل"، مضيفا أن المهم هو مصلحة لبنان وشعبه. ورفض أي اتهامات تطاله بإثارة الطائفية في لبنان، مستدركا أنه "يعرف أين مصلحة أهل السنة في لبنان". وأضاف أن "السنة مكون أساسي في لبنان، ولن يكون ملحقا لأحد".

وأشار إلى معاناة لبنان من التعطيل الطويل لكافة مؤسسات الدولة على فترات منذ عام 2005. وذكر أن خطابه السياسي محكوم بالتفاؤل رغم التهديدات، ولكنه لا يستطيع أن يخدع الشعب اللبناني. وأوضح أن البعض "يقدم دساتير أحزابه على الدستور اللبناني". وأعلن أن الدستور يخول رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حصرا، دون تدخل أي طرف ثالث.

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