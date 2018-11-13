البرلمان اللبناني يقر قانونا لكشف مصير المفقودين في الحرب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أقر البرلمان اللبناني الاثنين قانون "المفقودين والمخفيين قسرا"، والذي من شأنه أن يساهم في الكشف عن مصير آلاف اللبنانيين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية.

وينص القانون على تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسريا، ويسمح بإعادة فتح المقابر الجماعية واستخراج الرفاة منها للتحقق من هويات الأشخاص المدفونين فيها.

ورحب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بإقرار القانون وقال على حسابه الرسمي في تويتر إن لبنان دخلت الآن مرحلة "المصالحة الحقيقية".​

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة من الشرطة اللبنانية يبلغ عدد المخفيين قسرا نحو 17 ألف شخص يعود تاريخ اختفائهم إلى بدايات الحرب الاهلية في لبنان عام 1975.

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