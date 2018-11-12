شوارع بيروت تعج بآلاف العدائين
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
في لبنان، استُبدل ضجيج حركة السير في شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت بإيقاع أقدام آلاف عدائي الماراثون السنوي للمدينة الذي شاركت فيه أكثر من مائة دولة. وتسبب الماراثون في قطع حركة السير في معظم شوارع المدينة. وأوضحت مي الخليل، مؤسسة جمعية بيروت ماراثون أن الماراثون مثل فرصة للعدائين، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق أهداف مختلفة.
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