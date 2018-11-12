شوارع بيروت تعج بآلاف العدائين

... العداءون يتحدون الأمطار والرياح أثناء ماراثون بيروت تحدى آلاف العدائين بملابسهم الرياضية الرياح والأمطار الغزيرة في بيروت خلال مشاركتهم في النسخة العاشرة من ماراثون بيروت الدولي.

... "عداء ماراثون" يرشق الأمير وليام بالماء.. فكيف كان الرد الملكي؟ في السابق، كان مجرد إلقاء أي شيء على أحد أفراد الأسرة الملكية في بريطانيا قد يودي بصاحب الفعل الى السجن بتهمة الخيانة العظمى.

... هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تشارك بمعرض الكتاب أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن إطلاقها مدونة تفاعلية، تهدف إلى تشجيع زوار الإمارة والمقيمين فيها على مشاركة تجاربهم السياحية النوعية والمتميزة

... محمد بن راشد: "البرمجة لغة المستقبل" أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن اقتصاد المعرفة قائم على البرمجة