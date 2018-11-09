رياضة الباركور تبعث الأمل من جديد في شباب سرت

أخبار الآن | سرت - ليبيا ( جمال لعريبي)

عبد الحفيظ محمد الصّغير شاب من مدينة سرت يبلغ من العمر 20 سنة يدرس في بكلية العلوم و يخصص أيام العطل لممارسة رياضة الباركور التي يفضلها

بين ركام المدينة و صور الدمار يحاول الشاب العشريني عبد الحفيظ من مدينة سرت ان يعطي صورة أفضل عن مدينته التي ارهقتها الحرب على ارهاب داعش الذي كان يحكم قبضته على المدينة ... اليوم تغير كل شيئ و اصبح عبد الحفيظ قادرا على ممارسة رياضته المفضلة .

وجدت لعبة "الباركور" مكانا لها بين حركات عبد الحفيظ و خفته حيث أصبحت أنقاض وبقايا الحرب مصدرا للإلهام الذي لا نهاية له .

بين شغف الرياضة و الامل في غد افضل يرى الشاب عبد الحفيظ بضرورة تشجيع ممارسة رياضة الباركور في مديتنه و تمثيلها من خلال المشاركة في المسابقات المحلية و الدولية



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