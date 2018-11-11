الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن الجيش اليمني من إحراز تقدمٍ جديد، والسيطرة على نحو خمسين في المئة من محافظة صعدة، وفقاً لمصادر تابعة للمحافظة نفسها .

وأوضحت المصادر أيضاً أن الجيش انتقل ليخوض معاركَه ضد الحوثيين في جبال مران بمديرية حيدان, المكان الذي يختبئ فيه زعيم الميليشيات الإرهابية.

وأكدت أن المحافظة تتهيأ لأعمال إعادة الإعمار التي ستنطلق من المناطق التي تم تحريرها من الحوثيين، بدعم من تحالف دعم الشرعية.

وذكرت المصادر أن الجيش اليمني، ومن خلال عملياته العسكرية في خمسة محاور رئيسية، تمكن حتى الآن من "تطهير أكثر من 50% من المساحة الجغرافية للمحافظة من الحوثيين"، ويجري حالياً تطهير المناطق المحررة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل واسع وعشوائي والتي تمثل تهديداً لحياة المواطنين لعشرات السنين القادمة.



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