السبسي: هجوم شارع بورقيبة استهدف الدولة التونسية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (التلفزيون التونسي)

دان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الهجوم الانتحاري الذي نفذته امرأة ترتدي حزاما ناسفا قرب مقر الداخلية التونسية, ملقيا باللوم على المناخ السياسي الذي وصفه بالسيء. و قال السبسي في تصريحات تلفزيونية إن التفجير الانتحاري إستهدف الدولة التونسية, داعيا الى الاهتمام بالوضع الأمني وتأمين أوضاع البلاد وعدم الانشغال بالخلافات السياسية.

و فجرت إمرأة نفسها بالقرب من مقر وزارة الداخلية التونسية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ما أدى الى إصابة 9 من منتسبي الشرطة بينهم مدني. و قالت الداخلية التونسية إن منفذة العملية تونسية الجنسية لكنها غير معروفة لدى السلطات الأمنية بالتطرف, وكانت قد فجرت حزامها الناسف لدى مرور دورية أمنية في الشارع.

و رأى شهود عيان جثة المرأة منفذة العملية على الأرض بعد وقت قصير على وقوع الانفجار بينما وصلت الى المكان سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة التي طوقت المنطقة ومنعت الناس والصحافيين من الاقتراب.

وخلا الشارع فجاة من المارة والناس، وأقفلت محال عديدة أبوابها، وسادت حال من الهلع وسط الناس. وهذا هو الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي, وتبنى تنظيم داعش الاعتداء الذي تسبب بقتل 12 من منتسبي الأمن.

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