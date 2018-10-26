مقتل قيادات حوثية بارزة في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة مران، غربي محافظة صعدة شمالي البلاد. وقالت مصادر عسكرية في ألوية العروبة، وفق موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، إن "المواجهات اندلعت، عقب محاولة الميليشيا استعادة مواقع خسرتها سابقاً في منطقة مران".

وأضاف المصدر، أن "المعارك التي استمرت عدة ساعات، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، بينهم قيادات ميدانية بارزة". وأشار المصدر إلى مصرع عدد من القياديين الحوثيين، من أبرزهم علي بلكع، وابراهيم الأكوع، وأبو علي العشاش، وعبدالمجيد جمعان، وأبو حسين مجرم، وعلي عواض، ومحمد السدم.

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