تواصل المعارك بين سوريا الديمقراطية وداعش بدير الزور

أخبار الآن | ديرالزور - سوريا (وكالات)

تتواصل المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش منذ نحو شهر ونصف، في بلدة السوسة، وأجزاء من بلدتي هجين والشعفة شرقي نهر الفرات، في محافظة دير الزور.



قوات سوريا الديمقراطية استقدمت مزيدا من التعزيزيات على خطوط القتال مع التنظيم .. واعلنت استئناف عملياتها العسكرية، بعد ساعات من توقفها نتيجة الضباب وسوء الأحوال الجوية.

ونقل عن مصدر أن معارك كرّ وفرّ تدور في المنطقة حيث ان قوات سوريا الديمقراطية لم تتمكن من تثبيت سيطرتها بشكل نهائي في المناطق التي تقدّمت إليها، وأكد أن هناك معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

أضاف المرصد أن سوريا الديمقراطية تواجه صعوبة في التقدم، في منطقة الباغوز ومحيطها، نتيجة وجود المفخخات والقناصة والألغام المزروعة بكثافة، وهي تضطر في بعض الأحيان إلى التراجع، لصعوبة تثبيت التمركز، مؤكدًا ارتفاع خسائر الطرفين، خلال 45 يومًا من المعارك، إلى نحو 800 قتيل.

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