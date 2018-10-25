الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهدت مدينة الحديدة اليمنية ، مساء أمس الأربعاء، معارك عنيفة بين القوات المشتركة وعناصر ميليشيا الحوثي دامت لأكثر من 10 ساعات متواصلة، وتدخل فيها الطيران الحربي التابع لقوات التحالف.

وأعلن المركز الإعلامي، التابع لألوية العمالقة، أن مواجهات عنيفة اندلعت ضد مليشيات الحوثي في كيلو 10، شرقي الحديدة، مؤكدًا أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة.

وذكر المركز الإعلامي أن مليشيات الحوثي دفعوا بتعزيزات عسكرية في محاولة منهم لفتح الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء، الخاضع لسيطرة العمالقة، ما تسبب في اندلاع المواجهات.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ الحديدة، الحسن طاهر، أن هزيمة الحوثيين قادمة لا محالة، وباتت قاب قوسين أو أدنى من ذلك، داعيًا أبناء الحديدة الذين يقاتلون في صفوف الحوثيين، للعودة إلى جادة الصواب، وأن يقفوا مع إخوانهم الذين يحاربون لأجل الحرية والثورة والجمهورية.

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