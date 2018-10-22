داعش يقتل 4 من شرطة الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق - (وكالات)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوي، مقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة آخر في اشتباكات مع أفراد داعش جنوب الموصل ..



وقالت شرطة نينوى إن اشتباكات اندلعت مع عناصر من داعش حاولوا الهجوم على نقطة تفتيش في قضاء مخمور جنوب غرب الموصل أسفرت عن مقتل ضابط برتبة ملازم وثلاثة رجال شرطة وإصابة آخر بجروح مشيرا إلى أن عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوي وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.



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