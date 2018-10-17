الأردن يعلن خروج عشرات "الخوذ البيضاء" من البلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن 279 من أصحاب "الخوذ البيضاء"، قد غادروا الأردن، وتم البت بمواعيد سفر المتبقي منهم، لمغادرة البلاد، خلال الأسبوعين المقبلين.



وكانت الحكومة الأردنية قد سمحت لأصحاب "الخوذ البيضاء" بالمرور عبر أراضيها بشكل مؤقت، لإعادة توطينهم في دول غربية، بناءً على طلب الأمم المتحدة، لأسباب إنسانية، بعد ما قدمت بريطانيا والمانيا وكندا تعهدا خطيا بإعادة توطينهم، خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر، ومن دون أية التزامات تترتب على الأردن من جراء ذلك.



و"الخوذ البيضاء" هي مجموعات إنقاذ تعمل في مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وخلال الفترة الماضية، أجلي المئات من أفراد الدفاع المدني في مناطق المعارضة السورية، والذين رشحوا لجائزة نوبل للسلام العام 2016، عبر الجولان المحتل إلى الأردن، مع تقدم قوات النظام السوري في جنوب البلاد.





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