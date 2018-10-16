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عشرات القتلى والجرحى جراء انقلاب قطار في المغرب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في حادثة خروج قطار عن مساره في بلدة سيدي بوقنادل، بين منطقتي القنيطرة والرباط في المغرب.

وقال مسؤول بالسكك الحديدية إن "أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات في خروج القطار عن القضبان الحديدية".

ولم يصدر المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية الذي يشرف على حركة القطارات بيانا رسميا بعد بشأن الحادث، في وقت ذكر موقع هسبريس المغربي، أن القطار انطلق صباحا من الرباط ثم زاغت عدة عربات منه عن السكة الحديدة في منطقة بوقنادل المجاورة بعد قطع مسافة قصيرة.

وهرعت العديد من سيارات الإسعاف وفرق الانقاذ إلى موقع الحادث.

إشارة إلى ان المغرب تسجل معدلاً مرتفعاً من القتلى في حوادث السير العادية، بما يزيد عن ثلاثة آلاف قتيل سنوياً.

 

 

 

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