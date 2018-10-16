"لبان" تقتل 3 أشخاص في عمان واليمن

أخبار الآن | ظفار - عمان (صحف)

قـُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 33 أخرون في سلطنة عمان واليمن بسبب العاصفة المدارية "لبان"، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة والسلطات المحلية اليوم.

وفي اليمن، نقلت وكالة الأنباء "سبأ" عن محافظ المهرة راجح باكريت إعلانه المحافظة "منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية "لبان" التي ضربتها وتسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) مقتل شخصين وجرح 33 آخرين في محافظة المهرة اليمنية بسبب السيول.

وكان الدفاع المدني العماني أعلن الإثنين مصرع عماني جرفته المياه في واد في ظفار (نحو 950 كلم جنوب مسقط).



وأكد باكريت أن "الوضع كارثي في المحافظة ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة"، داعيا قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحكومة اليمنية المعترف بها إلى تقديم الدعم والمساعدة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تطرق مساء الأثنين عند إقالته لرئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر إلى "فشل" الحكومة " في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة الإعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة".



وفي أيار/مايو الماضي، اسفر الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا على الاقل.

وتسبب الاعصار بعزل أجزاء من جزيرة سقطرى في اليمن الذي يشهد حربا منذ سنوات، ما دفع السلطات المعترف بها دوليا الى اعتبار الجزيرة منطقة منكوبة.



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