العاهل السعودي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية النتحدة



التقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى تركيا بعد زيارته الرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد تلقى اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

وبينما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيصل الرياض، الثلاثاء، للقاء المسؤولين السعوديين، بدأ محققون في فريق العمل المشترك السعودي التركي أعمال المعاينة والتحقيق في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

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