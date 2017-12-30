عشرات القتلى من الحوثيين في الحديدة والبيضاء

أخبار الآن | عدن - اليمن (متابعات)

افادت وسائل اعلام ان 20 فردا من ميليشيا الحوثي قتلوا في اشتباكات مع قوات الشرعية بمحافظة البيضاء جنوبي اليمن خلال الساعات الماضية.

كما تحدثت وسائل اعلام خليجية ان 25 فردا من الميليشيات قتلوا ايضا خلال غارات للتحالف العربي في محافظة الحديدة غربي البلاد والتي تستعد الشرعية لتحريرها.

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية معاركها ضد الميليشيات، إذ اقتربت من الطريق الرئيسي الرابط بين البيضاء ومحافظة ذمار المجاورة.

وتخوض قوات الشرعية معاركها لاستكمال السيطرة على مديرية ناطع، وتسعى لبسط سيطرتها على مديرية الملاجم المجاورة، تمهيدا للسيطرة على الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء و ذمار.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة غارات على مواقع الميليشيات الإيرانية في رأس عقبة مالح بالبيضاء، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفرضت الميليشيات إجراءات أمنية مشددة على مداخل مدينة ذمار وهي مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، خاصة مداخل قبيلة الحداء وأخضعت العابرين للتفتيش الدقيق.

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