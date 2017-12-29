اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقبائل في محافظة ذمار اليمنية

أخبار الآن | ذمار - اليمن - (وكالات)

اندلعت اشتباكات شرسة بين مليشيات الحوثي المتطرفة والقبائل في محافظة ذمار شرق صنعاء، وذلك على خلفية سعي التنظيم المتمرد عن الحكومة اليمنية الحالية والمعروف بأسم الحوثيين إلى فرض التجنيد الإجباري على أبناء القبيلة.

وقد وقعت الاشتباكات بمديرية الحداء في محافظة ذمار جنوبي صنعاء، بين مقاتلين من قبائل أعماس والمتمردين الحوثيين الذين حاولوا تدمير منازل للسكان في قري المديرية.

وتمكن أبناء القبائل من أسر عدد من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ومصادرة أسلحتهم وعرباتهم العسكرية، من خلال نصب عدد من الكمائن، لا سيما في منطقة الضلاع بمديرية ذمار.

وجاء هجوم الحوثيين على هذه المناطق بعد أن أعلن قادة عسكريون ووجهاء قبائل فيها عن تأييدهم للشرعية في اليمن، خصوصا بعد وصولها إلى محافظة مأرب في الآونة الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية محلية عن محافظ ذمار، علي محمد القوسي، الذي يعد من أبناء ووجهاء مديرية الحداء، أن هناك اصطفافا شعبيا واسعا مع الشرعية لتعزيز موقف الحكومة في الداخل والخارج ضد الميليشيات الانقلابية.

وأشار القوسي إلى أن أبناء ذمار وقبائلها ومكوناتها السياسية ستشكل رافدا كبيرا يعزز قدرة الشرعية على حسم المعركة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.



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