لقاحات الحصبة بريئة من الإصابة بمرض التوحد

أخبار الآن | كوبنهاغن - الدانمارك ( وكالات )

أثبتت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 650 ألف طفل أن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لا يزيد من خطر الإصابة بالتوحد ولا يسبب التوحد لدى الأطفال المعرضين لهذا الخطر.

واستخدم الباحثون دراسة سكانية على أطفال ولدوا في الدانمارك بين عامي 1999 و2010، لتقييم ما إذا كان اللقاح يزيد من خطر الإصابة بمرض التوحد، وبينت النتائج ان أكثر من 95٪ من الأطفال تلقوا اللقاح، وتم تشخيص 6،517 طفلا منهم فقط أصابه مرض التوحد. ولم يزد اللقاح من خطر الإصابة بالمرض التوحد لدى الأطفال الذين لم يعتبروا عرضة للإصابة.

"إن فكرة أن اللقاحات تسبب التوحّد لا تزال موجودة وما زالت تحصل على الكثير من التعرّض في وسائل التواصل الاجتماعي" ، يقول أندرس هفيد ، مؤلف الدراسة الرئيسي وكبير المحققين في معهد Statens Serum Institut في الدنمارك.

ومع ظهور مجموعات مكافحة اللقاحات واثارتها للموضوع بشكل صاخب، وحتى المشاهير والسياسيين باتوا ينشرون الخوف من اللقاحات، لذلك أراد هفيد وفريقه تقديم إجابات علمية قوية.

من ناحية أخرى قال الدكتور بول أوفيت ، مدير مركز تعليم اللقاحات بمستشفى الأطفال في فيلادلفيا ، إن أكبر مساهمة من الدراسة كانت إدراج الأطفال المعرضين لخطر التوحد. وأعرب عن أمله في أن الدليل الأخير سيطمئن الأسر التي لديها أطفال تعاني من خطر الإصابة باضطراب التوحد، من أن اللقاح لن يزيد من هذا الخطر.

وانتشرت خرافة ربط اللقاحات بمرض التوحد عبر دراسة أجريت عام 1998 من قبل أندرو ويكفيلد ، والتي نُشرت في المجلة الطبية لانسيت. وقد تم بعدها مقاضاة ويكفيلد من قبل شركة قانونية، كما فقد ترخيصه الطبي عام 2010 ،وبعدها بعام، تراجعت مجلة لانسيت عن الدراسة بعد أن وجد التحقيق أن ويكفيلد قد غيّر أو أساء تقديم معلومات حول الأطفال الـ12 الذين كانوا أساسًا لتقديم دراسته.

العديد من الدراسات اللاحقة التي تحاول إعادة إنتاج النتائج لم تجد أي صلة بين اللقاحات ومرض التوحد.

وقال أوفيت "في هذه المرحلة ، أجريت 17 دراسة سابقة في سبع دول ، ثلاث قارات مختلفة ، شارك فيها مئات الآلاف من الأطفال". "أعتقد أنه من الإنصاف قول أن الحقيقة ظهرت."

ومع ذلك ، فإن خرافة وجود صلة بين اللقاحات ومرض التوحد ما زالت تستخدم من قبل النشطاء المناهضين للقاحات، والذين تم إلقاء اللوم عليهم في تفشي الحصبة المستمر عبر الولايات المتحدة.

فقد تم تسجيل 206 حالة إصابة بالولايات المتحدة على الأقل في عام 2019 ، بعد 372 حالة في عام 2018 ، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أما في جميع أنحاء العالم ، ارتفعت حالات الحصبة بنسبة 48.4 ٪ بين عامي 2017 و 2018 ، وفقا لحسابات اليونيسف من بيانات منظمة الصحة العالمية. وكانت عشرة بلدان ، من بينها البرازيل والفلبين وفرنسا ، مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع الزيادة الكلية في حالات الحصبة في عام 2018.

وقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن تردد أو رفض التطعيم على الرغم من توافر اللقاحات، من أكبر عشر تهديدات للصحة العالمية في عام 2019.

واختتم أوفيت "أعتقد أننا في مرحلة مفصلية". "أعتقد أن الناس بحاجة إلى إدراك أن خيار عدم الحصول على لقاح ليس خيارًا خاليًا من المخاطر. إنه خيار يُعرِّض لمخاطر أكبر، وللأسف في الوقت الحالي ، فإننا نختبر هذا الخطر الأكبر."

إقرأ أيضا:

أمل جديد لمرضى الإيدز بعد شفاء مريض بشكل تام