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عملية زراعة عظام للأذن بطابعة 3D

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرانس برس)

نجحت أول عملية زرع للعظام في الأذن الوسطى بمكونات أنتجتها طابعة ثلاثية الأبعاد في جنوب إفريقيا، وفق ما أعلنت مستشفى ستيف بيكو الجامعي في بريتوريا.

وتأتي هذه التقنية على غرار حلاً لمشاكل فقدان السمع التوصيلي أو مشكلة الأذن الوسطى الناجمة عن عيوب خلقية أو عدوى أو صدمات تصيب الأذن. 

وقد أجرى تشيفولارو العملية الأربعاء لرجل يبلغ 35 عاما تكسّرت أذنه الوسطى بعد تعرضه لحادث سيارة، في مستشفى ستيف بيكو الجامعي في بريتوريا.

وقد ساندت هذه الجراحة على استبدال المطرقة والسندان والرِّكاب، وهي أصغر العظام في الجسم التي تشكل الأذن الوسطى، بقطع مشابهة لها من التايتينيوم أنتجتها طابعة ثلاثية الأبعاد.

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