دراسة تكشف علاقة مشاكل الخصوبة بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل البريطانية)

كشفت دراسة طبية ، أن النساء المصابات بالعقم أو اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة، هنن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 18%، وتحديدا سرطان عنق الرحم والمبيض.

كما رصد العلماء أكثر من 64 ألف حالة امرأة يعانين من مشاكل الخصوبة، ويمكن أن يعود ذلك إلى تجربتهن لأطفال الأنابيب، و إلى أدوية قوية تغير مستويات الهرمون لديهن.

وأشارت نتائج الدراسة التي أجرها العلماء أن 2% من النساء المصابات بالعقم، شُخصت إصابتهن بالسرطان في ذلك الوقت، مقارنة بـ 1.7% فقط من النساء اللواتي لا يعانين من مشاكل الخصوبة.

وأوضح الدكتور غياثري موروغابان، معد الدراسة الرئيس في كلية الطب بجامعة ستانفورد: "لا نعرف أسباب الزيادة في إصابات السرطان التي وجدناها في هذه الدراسة، يمكننا فقط إظهار وجود علاقة بين العقم والسرطان. وفي المستقبل، نأمل أن نتمكن من فهم سبب تعرض النساء المصابات بالعقم، لخطر أعلى للإصابة بالسرطان، من خلال تحديد آلية شائعة يمكن أن تسبب السرطان والعقم".

ولم تجد الدراسة أن النساء المصابات بالعقم لديهن معدلات أعلى من سرطان الثدي، ولكنهن أكثر عرضة بنسبة 78% للإصابة بسرطان الرحم، و64% للإصابة بسرطان المبيض.

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