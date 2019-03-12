منظمة الصحة: على العالم الاستعداد لانتشار الإنفلونزا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (dw)

حددت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم الاثنين خطة عالمية لمكافحة الأنفلونزا ومحاولة منع أو إبطاء أي انتشار عالمي للمرض الفيروسي ، محذرة من أن خطر حدوث وباء "موجود دائمًا".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان على موقع المنظمة على الإنترنت "السؤال ليس ما إذا كنا سنواجه وباء آخر ، لكن متى"، وأضاف "يجب أن نكون متيقظين ومستعدين - تكلفة تفشي مرض أنفلونزا كبير ستفوق بكثير سعر الوقاية."

كما حذر الدكتور تيدروس من خطر انتقال فيروس أنفلونزا جديد من الحيوانات إلى البشر. وقال "أصبح العالم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للوباء الكبير المقبل ، لكننا ما زلنا غير مستعدين بما فيه الكفاية"، وأضاف "تهدف هذه الاستراتيجية إلى الوصول بنا إلى هذه النقطة."

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك ما يقدر بنحو مليار حالة إصابة بالأنفلونزا كل عام ، مما يؤدي إلى وفاة ما بين 290،000 إلى 650،000 حالة وفاة في الجهاز التنفسي.

وتوصي وكالة الأمم المتحدة بالتطعيم السنوي لمكافحة المرض ، لا سيما للعاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن والشباب والذين يعانون من الأمراض الكامنة.

وتهدف الخطة إلى بناء قدرات وطنية أقوى لمكافحة المرض ، وتدعو البلدان لوضع كل منها إلى برنامج خاص للإنفلونزا. كما ينبغي تطوير أدوات أفضل للوقاية من المرض وكشفه والسيطرة عليه وعلاجه وجعل هذه الأدوات في متناول جميع البلدان. وتشمل التدابير المضادة للانفلونزا اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات.

تجدر الاشارة الى أن آخر وباء أنفلونزا كان في العالم في عامي 2009 و 2010 وسببه فيروس H1N1. ويُعتقد أن شخصًا واحدًا على الأقل من بين كل خمسة أشخاص حول العالم مصاب به ، وبلغ معدل الوفيات حوالي 0.02 في المائة ، أي 18500 وفاة في 214 دولة.

مصدر الصورة: youm7

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