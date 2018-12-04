منظمة الصحة العالمية تدرس عواقب التعديل الجيني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن التعديل الجيني الذي أجراه العالم الصيني مؤخراً«ربما تكون له عواقب غير مقصودة» وأنها تشكل فريقاً من الخبراء لدراسة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والمتعلقة بالسلامة لذلك الإجراء ووضع إرشادات منظمة له.

وقال جيبريسوس "اننا نتحدث عن بشر، ولا ينبغي للتعديل الجيني أن يضر بسلامة الأشخاص في المستقبل". وتابع قائلا "يجب أن نكون حذرين للغاية، مجموعة العمل ستفعل ذلك بكل الانفتاح والشفافية" وكانت الحكومة الصينية أمرت يوم الخميس الماضي بوقف مؤقت لأنشطة بحثية لأشخاص ضالعين في عمليات تعديل جيني لبشر، بعدما قال عالم صيني إنه أجرى تعديلاً جينياً لتوأمتين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «التعديل الجيني ربما تكون له عواقب غير مقصودة، وهو وضع غامض يتعين أخذه على محمل الجد». وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تشكّل مجموعة من الخبراء، وستعمل مع الدول الأعضاء لفعل كل ما في استطاعتها للتأكد من كل القضايا، سواء كانت أخلاقية أو اجتماعية أو متعلقة بالسلامة، قبل القيام بأي تحرك.

وأثار إعلان العالم الصيني، الذي لم يجر التأكد من صحته، عاصفة من الاستياء الدولي بشأن أخلاقيات مثل هذه الأبحاث وسلامتها. وقال جيبريسوس "نتحدث عن بشر، لا ينبغي للتعديل الجيني أن يضر بسلامة الأشخاص في المستقبل". وتابع قائلا "يجب أن نكون حذرين للغاية، مجموعة العمل ستفعل ذلك بكل الانفتاح والشفافية"

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