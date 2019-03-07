سبب غير متوقع للبدانة.. العلّة في عبوات الطعام البلاستيكية!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادة ما نعمد إلى تخزين الأطعمة في عبوات بلاستيكية، لكن هذا الأمر ليس صحياً أبداً، إذ كشفت دراسة جديدة عن خطورة هذا الأمر، مشيرةً إلى أنّ "هذه العبوات تحتوي على موادٍ كيماوية ضارّة". ووفقاً للدراسة، فإنّ "هذه المواد المستخدمة في تصنيع هذه العبوات، ترتبط ببعض الأمراض الخطيرة مثل البدانة، وسرطان الثدي، ومشاكل الغدة الدرقية".

ويشير الباحثون إلى أنّ "جزيئات البلاستيك تترابط بروابط تعرف بالأستر، وهي حساسة للغاية للحرارة، وعند وضع الأطعمة الساخنة في الحاويات البلاستيكية، تكسر الحرارة هذه الروابط، ما يؤدي إلى انتقال المواد الكيماوية إلى الطعام". وكانت دراسات عدّة ربطت بين هذه الجزيئات التي عثر عليها بنسب كبيرة في بول أكثر من 90% من الأمريكيين، وأمراض القلب، والبدانة والسكري، من النوع الثاني.

وفي هذا الإطار، قال عالم الأحياء الجزيئية بروس بلومبرغ الذي درس طيلة 15 عاماً علاقة المواد الكيماوية الاصطناعية بالبدانة: "لا يجب تخزين الأطعمة في الحاويات البلاستيكية، لأن جزءاً من المواد الكيماوية المضرة يتسرب إلى الطعام".

غير أنّ الأمر لا يقف عند حدود مرض البدانة فحسب، بل يتعدى الأمر إلى تأثير هذه الجزيئات على الجهاز العصبي للأطفال. وكانت مراجعة صادرة في العام 2015، أشارت إلى علاقة جزيئات البلاستيك بضعف نمو الجهاز العصبي لدى الأطفال، وهو الامر الذي دفع بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى دعوة الأسر للتوقف عن تخزين الأطعمة في الحاوية البلاستيكية.

مصدر الصورة: صحتي

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