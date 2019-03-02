8 أطعمة تساهم في إبطاء حرق السعرات الحرارية.. تجنبها فوراً
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يسعى كل شخص إلى الحصول على جسمٍ متناسق وقوامٍ رشيق، ويكون ذلك من خلال ممارسة الرياضة إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي بعيدٍ كل البعد عن الأطعمة التي تزيد من السعرات الحرارية في الجسم، أو تساهم في إبطاء حرقها. فما هي تلك الأطعمة؟
|الطعام
|الوصف
|1- الحبوب المكررة
|وهي مثل الأرز والقمح المكرر الذي يصنع منه الخبز الأبيض والبيتزا والمعكرونة. تساهم هذه الحبوب في رفع نسبة السكر في الدم، وتساهم في زيادة حجم الخصر.
|2- البطاطا المقلية
|لا ينبغي تناول هذه الوجبة لأكثر من مرتين في الأسبوع لغناها بالدهون المتحولة.
|3- ملح البحر
|يفتقد ملح البحر إلى اليود الذي يساعد على تحفيز عملية حرق السعرات الحرارية.
|4- اللبن المحلى
|التحلية في اللبن تعيق الإستفادة من أحد أهم فوائد اللبن وهو البكتيريا الصديقة البروبيوتك.
|5- السكريات
|ابتعد عن السكريات في الصباح، لأن تناول 20 غ من السكر سيؤدي إلى تباطؤ حرق الدهون في الجسم.
|6- الزبدة النباتية
|ابتعد عنها لأن تعمل بشكلٍ كبير ضد حرق السعرات الحرارية بسبب الدهون المتحولة التي صنعت منها.
|7- اللحم المفروم
|الإفراط في تناول اللحوم مثل البرغر واللحم المفروم، يؤدي الى تغير توازن البكتيريا الصديقة في الأمعاء، وبالتالي ينتج عن ذلك تباطؤ في حرق السعرات الحرارية.
|8- الوجبات المجمدة
|وهي التي يتم تخزينها في أكياس بلاستيك غنية بمادة BPA التي تفاعل مع الطعام بطريقة تؤدي إلى تباطؤ قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.
مصدر الصورة: RTVE.es
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