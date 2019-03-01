العلم يثبت وجود صنف ثالث من التوائم من ناحية التطابق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من المعروف علمياً وعالمياِ في عالم تصنيف التوائم أن هناك صنفين ، توائم متطابقة ، وتوائم غير متطابقة، لكن علماء أستراليون أكدو أن هناك صنفاً ثالثاً.

وفي حين أن التوائم المتماثلة ناتجة عن انقسام بويضة الأم إلى خليتين بعد تلقيحها من حيوان منوي واحدو يكونان عادة من الجنس نفسه متماثلي الشيفرة الوراثية وفصيلة الدم .

فإن التوائم المختلفة أو غير المتطابقة، هم نتاج تلقيح بويضتين بحيوانين منويين مختلفين من الأب، وفي العادة يختلف التوائم في الجنس، ويختلفان في الشيفرة الوراثية .

لكن إنجاب سيدة أسترالية لتوأم ذكر وأنثى متماثلي الشيفرة الوراثية وفصيلة الدم حير العلماء ، ما دفعهم إلى القول بأن التوائم ثلاث أنواع .

وأوضح العلماء أن البويضة عندما انقسمت إلى خليتين كانت إحداهما تحتوي على صبيغات "كروسومات" XX أكثر من صبيغياتXY فنجم عن ذلك أثنى، أما الخلية الثانية المنقسمة، فكانت تضم صبغيات XY أكثر من صبغيات XX ما أدى إلى ولادة جنين ذكر.هذه الحالة ، تدعوا لإجراء مزيد من الأبحاث على التوائم المختلفين بالجنس ، فقد يكون بينمهم توائم متماثلين في الحقيقة .



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