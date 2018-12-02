نصيحة طبية.. إليكم الكمية المثالية لتناول البطاطا المقلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار مقالٌ نشره الباحث إريك ريم في صحيفة "نيويورك تايمز" الجدل بين عشاق البطاطا المقلية، بعدما أشار فيه إلى أنّ "الكمية المثالية التي يجب أن نتناولها من أصابع البطاطا المقلية هي 6 حبات فقط"، واصفاً إياها بالقنابل الموقوتة".

ما قاله ريم رافقه تأييدٌ واسعٌ من الأطباء، وذلك لتأكييدهم على ضرورة الامتناع عن تناول البطاطا المقلية بكميات كبيرة، لتجنّب الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

وأتت نصيحة ريم استناداً إلى دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية من قبل باحثين إيطاليين، حي "وجدوا أن الأشخاص الذين تجنبوا البطاطا المقلية عاشوا فترة أطول بـ6 أشهر من أولئك الذين لم يكترثوا للوجبة التي تحمل سعرات حرارية مرتفعة".

ولفتت الدراسة إلى أنّ "الأشخاص الذين تناولوا البطاطا مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتحتوي أصابع البطاطا المقلية على سعرات حرارية مرتفعة نتيج تشربها كميات مرتفعة من الزيت عند الطهي، بالإضافة إلى نسبة عالية من الكاربوهيدرات التي تؤدي مجتمعة إلى ارتفاع نسبة الدهون في جسم الإنسان وبالتالي زيادة فرصة الإصابة بالأمراض القلبية.

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