هل تعاني من الدوالي؟.. تعرف إلى أسبابها وطرق علاجها

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

يعاني العديد من الأشخاص من دوالي القدم والتي يحاول الكثير علاجها بشتى الطرق. والدوالي هي عبارة عن توسع في أجزاء من الأوردة السطحية للساقين , وهي من الاضطرابات الوعائية التي تعكر صفو المزاج، وتؤثر بشكل سلبي في الشخص المصاب بها. لكن شهد علاج الدوالي تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تمَّ الاستغناء، في غالبية الحالات، عن الجراحة، لتحل مكانها علاجات سهلة وبسيطة وشديدة الفعالية.

للحديث عن اسباب وعلاج الدوالي بالتقنيات الطبية الحديثة، استضاف برنامج "اليوم" عبر قناة الآن الدكتور حسين أحمد لطيف، استشاري جراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في دبي، حيث شرح الأسباب وطرق العلاج الدوالي.

وقال: "دوالي الساقين تحدث بسبب مشكلة في الصمامات، فرجوع الدم باتجاه معاكس سيتجمع في الاوردة، ما يؤدي الى التورم وذلك يؤدي الى ألم وخدر".

ورداً على سؤال عن اصابة النساء أكثر من الرجال بالدوالي، أكد دكتور لطيف ذلك مشيراً الى ان النسبة في بعض البلدان تصل الى 3/1 أي ان كل 3 نساء يصبن بالدوالي هناك رجل واحد يصاب بذلك، وشرح ان ذلك بسبب هورمون انثوي موجود في جسم المراة يؤدي الى ارتخاء الاوردة.

وعن دوالي الحمل، وهل تختفي بعد الحمل؟ شرح في البداية سبب اصابة المرأة بالدوالي، موضحاً أن الامر يعتمد على امرين احدهما الوراثة المرضية، وثانيها اذا كانت تعاني اصلاً المرأة من الدوالي قبل الحمل.

المقابلبة كاملة ومعلومات أكثر عن الدوالي في الفيديو المرفق.



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