أمريكا.. دواء جديد يعالج الاكتئاب ويمنع أفكار الانتحار

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (the hill)

أعلنت الوكالة الأمريكية للأغذية والدواء، الثلاثاء الماضي، عن بدء التسويق لـ عقار جديد مضاد للإكتئاب تحت اسم "سبرافاتو" الذي أنتجته مجموعة "جونسون أند جونسون". ويعمل هذا الدواء، وهو بخاخ كيتامين الأنفي، على تسكين معاناة المرضى البالغين الذين لم يجدوا أي منفعة مع الأدوية التقليدية في معالجة الاكتئاب.

وفي العام الماضي، أجريت تجربة سريرية أجراها باحثون من جامعة "ييل" الأمريكية وشركة جانسين، على بخاخ كيتامين الانفي، وكشفت أنه "يمكن أن يساعد تقريباً في علاج نوبات الاكتئاب الشديد وأفكار الإنتحار بين المرضى النفسيين". ولفتت التجربة إلى أنّ "دواء الكيتامين، المعروف أيضاً باسم إسكيتامين، المضاد للاكتئاب يمكن أن يكون فعالاً في ملء الفراغ الذي تستغرقه مضادات الاكتئاب التقليدية، ويمتد أسابيع كي تكون فعالة بشكل كامل".

وفي السياق، أوضح الطبيب بيبر دور ماريكور من مستشفى سانت آن في باريس أنّ "هذا الدواء يمثل تقدماً كبيراً في معالجة الاكتئاب".

من جهته، أشار حسني منجي، المسؤول عن العلاجات في مجال العلوم العصبية لدى "جانسين" إن "برنامجنا البحثي الشامل حول الإسكيتامين أظهر منافع يجلبها هذا العلاج للمرضى الذين يقاومون العلاجات التقليدية".

مصدر الصورة: techengage

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