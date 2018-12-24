توقعات بإنتاج عقار يعالج "لوكيميا" الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتوقع العلماء أن يتمكن العلم من التوصل لعلاج اللوكيميا لدى الأطفال خلال 5 سنوات، وذلك بعد اكتشاف علاجين يبطئان من تقدم المرض خلال العامين الماضيين. واللوكيميا هو سرطان الدم الذي يصيب نخاع العظم وينتشر عن طريق الدم ليصيب الأعضاء الأخرى من الجسم.

وتتعلق الدراسة الأخيرة، التي نشرت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في دورية "الجينات والتنمية"، بتثبيت البروتين الرئيسي المسؤول عن سرطان الدم "MLL "، ما يؤدي إلى بطء تطور المرض. وأُجريت الدراسة على فئران التجارب، ويسعى العلماء إلى جمع نتائج الأبحاث التي أجريت خلال العامين الماضيين في "عقار عظمي" يكافح "اللوكيميا" لدى الأطفال، على أن يجري اختباره على البشر في تجارب سريرية.

ويبلغ معدل بقاء الأطفال المصابين بسرطان الدم على قيد الحياة 30% فقط، إذ يؤثر المرض على الدم ونخاع العظام، ويتسبب في انخفاض نسبة خلايا الدم الحمراء بالجسم، مقابل ارتفاع نسبة وجود خلايا الدم البيضاء بشكل كبير.وقال علي شيلاتفيارد، أستاذ الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة الجزيئية وطب الأطفال بجامعة "نورث وسترن" الأمريكية: "خلايا الدم البيضاء تتسلل إلى العديد من أنسجة وأعضاء الأفراد المصابة؛ وهي سبب رئيسي للوفاة في مرضى سرطان الدم"، مضيفا: "نأمل أن ننجح في علاج هذه المشكلة من خلال تجارب سريرية تجرى خلال الـ5 سنوات المقبلة".

وأوضح شيلاتفيارد، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة: "أعمل على هذا الأمر لأكثر من عقدين، ونحن في مرحلة مهمة حاليا، ويمكن في غضون من 5 إلى 10 سنوات أن يكون لدينا دواء للأطفال يمكن أن يكون فعالا، لنرفع معدل البقاء على قيد الحياة إلى 85%".

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