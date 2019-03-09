الفواكه المجففة.. بين الفوائد والأضرار

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (webteb)

ليس هناك ألذ وأطيب من الفواكه الطازجة، كما أن الكثيرين يفضلون تناول الفواكه المجففة. وفي الحضارات القديمة، كان الناس يقومون بتجفيف الفواكه من خلال تعريضها لأشعة الشمس لتتبخر منها السوائل، الأمر الذي يفقدها وزنها فيصبح من السهل نقلها. وحالياً، فإنّ عملية التجفيف تجري بطريقة صناعية في أفران كبيرة، وتضاف إليها المواد الحافظة بالإضافة للألوان والمنكهات بهدف إطالة عمرها وجعلها أكثر جاذبية.

ما هي فوائد الفواكه المجففة:

- تحارب الإمساك لغناها بالألياف، كما أنها تعزز النشاط المعوي السليم.

- غنية بالمعادن مثل الفوسفات والبوتاسيوم، الكالسيوم والمغنزيوم.

- هي مصدر طاقة بديل وأفضل بكثير من الشوكولا والحلويات.

أمّا سيئات الفواكه المجففة، فهي:

- يسبب ثاني أوكسيد الكبريت الذي يضاف إلى الفواكه المجففة لتعزيز لونها، إلى نوبات ربو أو التهاب في الشعب الهوائية لدى الذين يعانون من مشاكل مزمنة في التنفس.

- تفقد الفواكه الفيتامين c الموجود فيها أثناء التجفيف.

- كمية السعرات الحرارية مرتفعة فيها. ففي المشمش المجفف، هناك 238 سعرة حرارية لكل 100 غرام، أما في المشمش الطازج، فإنّ الـ100 غرام تحتوي على 48 سعرة حرارية فقط.

مصدر الصورة: Fruit Bouquets

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