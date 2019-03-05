لـ6 أسباب.. عليك تناول موزة واحدة يومياً
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تعدّ فاكهة الموز من أكثر الفواكه المحبّبة للكثيرين، كونها تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، لاسيما أنها تحتوي على الفيتامين ب6، كما أنها توفر نحو 12% من احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم اللازم للعضلات.
وإنطلاقاً من أهمية الموز على الصحة، ينصح العديد من الأطباء بضرورة تناول موزة واحدة يومياً، نظراً للفوائد التالية وهي:
1- يحافظ البوتاسيوم على ترطيب الجسم وعلى توازن الصوديوم، وبالتالي ضبط ضغط الدم.
2- تحتوي حبة الموز على 10% من الألياف التي يحتاجها الجسم في اليوم.
3- الموز فاكهة مثالية قبل ممارسة التمارين والنشاط البدني.
4- الموز مفيدٌ للقلب إذ يساعد على خفض الضغط المرتفع ويعزّز أداء عضلة القلب.
5- هو مصدر أساس ورائع لفيتامين ب6 الضروري أثناء الحمل لنمو دماغ الجنين.
6- يحمي الموز خلايا الكلى من السرطان.
مصدر الصورة: NDTV Food
للمزيد:
اقتراح طبي جديد لحل قضايا جنائية معينة!