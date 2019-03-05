لـ6 أسباب.. عليك تناول موزة واحدة يومياً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعدّ فاكهة الموز من أكثر الفواكه المحبّبة للكثيرين، كونها تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، لاسيما أنها تحتوي على الفيتامين ب6، كما أنها توفر نحو 12% من احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم اللازم للعضلات.

وإنطلاقاً من أهمية الموز على الصحة، ينصح العديد من الأطباء بضرورة تناول موزة واحدة يومياً، نظراً للفوائد التالية وهي:

1- يحافظ البوتاسيوم على ترطيب الجسم وعلى توازن الصوديوم، وبالتالي ضبط ضغط الدم.

2- تحتوي حبة الموز على 10% من الألياف التي يحتاجها الجسم في اليوم.

3- الموز فاكهة مثالية قبل ممارسة التمارين والنشاط البدني.

4- الموز مفيدٌ للقلب إذ يساعد على خفض الضغط المرتفع ويعزّز أداء عضلة القلب.

5- هو مصدر أساس ورائع لفيتامين ب6 الضروري أثناء الحمل لنمو دماغ الجنين.

6- يحمي الموز خلايا الكلى من السرطان.

مصدر الصورة: NDTV Food

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