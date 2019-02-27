بين الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة.. أيهما أفضل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع الكثير من الدراسات التي أثبتت فوائد الفواكه والخضروات الطازجة على جسم الإنسان، فقد كشفت اختبارات جديدة إلى أنّ "الفواكه والخضروات المجمّدة أو المعلبة تتميز بفوائد عالية جداً، في حين استهلاك أنّ الخضروات الفواكه الطازجة قد لا يكون صحياً".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "مجموعة من العلماء عمدوا إلى فحص مستويات الفيتامين C في كل من توت العليق، الأناناس، الذرة الحلوة، الجزر والبازلاء، ووجدوا فرقاً صغيراً بين الأنواع الطازجة والمجمدة، ولفتوا إلى لاحظوا أنّ عينات العليق والبازلاء المجمّدة تحتوي على مستويات أعلى من الفيتامين، في حين أن توت العليق الطازج يحتوي على نسبة أقل".

وطبقاً للصحيفة، فإنّ "العلماء وجدوا أيضاً أنه لا فرق يذكر بشأن مستويات الفيتامين بين عينات الأناناس والجزر المجمّدة والطازجة".

وتوصّل العلماء إلى أنّ "عينات الذرة الحلوة الطازجة على النسبة الأعلى من الفيتامين، في حين أنّ العينات المعلبة تحتوي على مستويات أعلى من الفيتامين مقارنة مع العينات المجمّدة".

مصدر الصورة: T-Online

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