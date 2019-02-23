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دراسة تنصح بتناول الثوم والبصل للوقاية من سرطان القولون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

حثّت دراسة جديدة على زيادة تناول الثوم والبصل للوقاية من خطر سرطان القولون. 

وأظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت في الصين أن زيادة تناول الثوم والبصل يقلل احتمال الإصابة بهذا النوع من الأورام بنسبة 79 بالمائة.

ونُشرت نتائج الدراسة في "آسيا باسيفيك جورنال أوف كلينيكال أونكولوجي"، وعزّزت توصيات الدراسة النصائح الخاصة بزيادة تناول الخضروات والفواكه لحماية القولون من الأورام. 

وشدّدت الدراسة على أهمية تناول الثوم والبصل للحصول على مضادات الالتهابات الطبيعية التي تقاوم نمو الأورام.

وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية يعتبر سرطان القولون من أكثر الأورام التي تهاجم الرجال حول العالم.

 

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