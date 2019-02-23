دراسة تنصح بتناول الثوم والبصل للوقاية من سرطان القولون

... تعرف على أهم الأمراض التي يعالجها الثوم.. الثوم واحد من النباتات التي تنتمي للعائلة النرجسية و هو واحد من النباتات التي تعتبر غنية بالإملاح المعدنية و الفيتامينات و البروتين حيث نجد بالثوم الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم ، المغنيسيوم، الحديد، و فيتامين ( A )، الثيامين، الريبوفلافين، النياسين

... الثوم قد يحمي المدخنين من سرطان الرئة توصلت دراسة صينية حديثة إلى أن تناول الثوم النيئ مرتين في الأسبوع فقط يمكن أن يخفف خطر الإصابة بسرطان الرئة حتى عند المدخنين .

... ماذا يحدث داخل جسمك عند أكل الثوم على معدة فارغة؟ قد تنفر من رائحة الثوم في الطعام.. لكن ماذا لو كنت مجبرا على تناوله يوميا على معدة فارغة؟

... 8 علامات قد تشير إلى نقص البروتين لديك.. تعرف عليها من المعروف أن البروتين يلعب دوراً حيوياً في عمل أجسامنا. و نقصه يجعل الجسم يعاني كثيرا من المشاكل الصحية.

... العقاقير منتهية الصلاحية قد تكون فعالة وآمنة معظم الناس يتخلصون من الأدوية فور انتهاء صلاحيتها لاعتقادهم أنها قد تصبح مضرة أو غير فعالة بعد ذلك