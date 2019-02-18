أخطاء عديدة يرتكبها الرياضيون.. ماذا يقول الخبراء؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعى الكثيرون إلى ممارسة الرياضة بشكل متواصل، وهو ما يعتبر أمراً صحياً وجيداً بالدرجة الأولى. إلّا أنّ ما لا يلتفت إليه البعض هو أنّ هناك بعض الأمور الأساسية من الواجب الالتزام بها بالتوازي مع النشاط البدني. فبحسب العديد من خبراء الرياضة، فإنّ "أكبر خطأ يرتكبه حديثو العهد بممارسة الرياضة، هو عدم رسم أهداف محددة وواقعية، فضلاً عن التطلع إلى نتائج ملموسة في مدة قياسية".

ويلفت الخبراء إلى أنّ "بعض ممارسي الرياضة لا يحصلون على قسط كاف من الراحة والنوم، في وقتٍ لا ينتبه آخرون إلى أهمية تناول الطعام المناسب، فيستمرون في بذل الجهد البدني دون مراعاة الحمية والتوازن بين المواد التي يأكلونها".

وكانت دراسات سابقة كشفت أنّ "80% من الذين يبدأون التمارين الرياضية والحمية القاسية، يعودون إلى نمط حياتهم السابق في غضون أسابيع أو أشهر قليلة".

ماذا يقول المدربون؟

من جهتها، تشير فرح فورسيكا التي نالت لقب أقوى امرأة في بريطانيا مرتين، إلى أن "بعض من يبدأون الرياضة يطمحون إلى أمور غير واقعية لا يمكن الحفاظ عليها مع مرور الوقت"، موضحة أنّ "الناس لا يميلون في الغالب إلى تغيير نمط حياتهم بشكل جوهري، وهذا الأمر يجعل المدربين الشخصيين يكتفون بأهداف بسيطة حتى تكون ثمة إمكانية للحفاظ عليها في المستقبل".

بدوره، يؤكد المدرب الرياضي توم بترفيلد، أنه "من الضروري انتباه الرياضيين إلى نوعية وتوقيت الأكل، فضلاً عن تزويد الجسم بما يحتاجه من مصادر للطاقة والفيتامينات". ويوصي بترفيلد بـ"التوقف عن التمرين ليوم واحد في الأسبوع على الأقل، لكن عدم ممارسة التمارين لا تعني الخمول الكامل والتوقف عن المشي على سبيل المثال".

مصدر الصورة: APKPure

للمزيد:

ما هي أسباب الصداع النصفي وكيف يتم علاجه؟